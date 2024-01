Após três meses fechada, Casa do Cidadão Benfica volta a atender a população

Com a reestruturação, o local ganhou novas instalações, mobiliário e pferta de novos serviços

Após passar três meses fechada para reformas, a Casa do Cidadão Benfica, localizada ao lado do Shopping de mesmo nome, voltou a atender a população de forma integral nesta segunda-feira, 11. A unidade funcionava em período de teste desde a semana passada. Com a reestruturação, a unidade ganhou novas instalações, mobiliário e serviços.

“A ideia da Casa do Cidadão é que os serviços de emissão de documento sejam concentrados no mesmo local para que o cidadão possa vir e fazer o Registro Geral (RG), dar entrada no seguro desemprego, fazer a carteira de trabalho digital, o título de eleitor etc.”, destaca Isaac Lima, supervisor das unidades de atendimento ao cidadão.