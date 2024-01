Com alta de casos de Covid, máscaras ressurgem como opção mesmo ao ar livre

Maria Sárvia Martins, 34, conta que acompanhou as notícias sobre o aumento dos casos desde o fim de novembro e decidiu voltar a sair de máscara. “Meu pai é transplantado e tem a imunidade baixa, por isso a gente voltou a usar”, afirma.

Mesmo sem obrigatoriedade, é possível perceber um aumento no número de pessoas que optaram por voltar a usar máscaras em Fortaleza. A escolha pela proteção ocorre em meio a um surto de Covid-19 no Ceará, causado pela sublinhagem do coronavírus JN.1 .

Raimunda Martins, 61, mãe de Sárvia, relata que o marido, Antônio Ribamar, 58, já precisou ser internado devido a complicações da Covid-19 no início de 2022. Por isso, a família toda toma cuidado com a transmissão do vírus e usa máscaras até mesmo em locais abertos, como o Parque Rachel de Queiroz, que visitaram na tarde de domingo, 10.

Ribamar faz parte do grupo de risco dos imunocomprometidos devido ao histórico de transplante de órgão. Esse grupo e idosos a partir de 65 anos que já tenham tomado a vacina bivalente há mais de seis meses devem receber uma dose de reforço do imunizante, conforme recomendação do Ministério da Saúde.

Em nota técnica, a pasta reforçou a recomendação do uso de máscaras para pessoas que estejam com sintomas gripais. Foi o caso da comerciante Maria Altenisia Oliveira da Silva, 38, que trabalha com o aluguel de brinquedos no parque. Ela amanheceu gripada e não podia faltar ao trabalho, por isso foi de máscara.

Jéssica da Silva, 18, afirmou que nunca deixou de usar máscaras, mesmo após a desobrigação do equipamento de proteção Crédito: FÁBIO LIMA

“Vim de máscara porque trabalho com outras pessoas”, afirma. Ela conta que nas últimas semanas tem visto mais pessoas optando pelo uso da proteção no parque, o que se tornou raro depois que a máscara deixou de ser recomendada em locais abertos, em 2022.

Há ainda quem nunca tenha deixado de utilizar máscaras, como Terezinha Lizieux Raulino Cavalcante, 75, que passeava no parque com as filhas nesse domingo. “Nunca tive e nem vou ter [Covid-19], não tem nem perigo”, reforça a aposentada, que relatou ter medo de ser contaminada devido ao histórico de saúde.