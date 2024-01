Previsão do tempo: Ceará deve ter chuvas isoladas nos próximos dias

O Ceará deve registrar chuvas isoladas nesta segunda-feira, 11, nas regiões do Litoral de Fortaleza e no Maciço de Baturité. As precipitações, que podem se repetir na próxima terça-feira, 12, devem ocorrer principalmente nos turnos da madrugada e início das manhãs, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Ainda segundo a Funceme, a possibilidade de chuvas se deve à umidade vinda do oceano, variando entre 40% e 60%, e é impulsionada pelos efeitos de brisa.

Os termômetros na Capital devem variar entre 26°C e 32°C. No Interior, as mínimas vão de 19°C a 24°C; as máximas podem alcançar os 38°C na região Jaguaribana e no Cariri.