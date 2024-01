Homem é preso por organizar bingo e tentar subornar policiais no Ceará

Homem de 67 anos foi apontado por organizar um bingo em uma praça do município e entregar motocicletas como premiação aos vencedores do jogo

Um idoso de 67 anos foi preso em flagrante por organizar jogo de azar e subornar policiais no município de Quixeramobim, a 204,3 quilômetros de Fortaleza, nesse sábado, 9. A prisão aconteceu pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) após denúncia de que um bingo que estava sendo realizado em uma praça do município.

No local, os agentes apreenderam duas motocicletas e duas motonetas, que seriam entregues como premiação aos vencedores do jogo de azar. A prática é considerada crime no país através do Decreto-Lei nº 3.688. Além do bingo, a lei proíbe a prática de jogos de cassinos e jogo do bicho. A pena para esse tipo de crime é prisão de 15 dias a três meses ou multa.

Além das motocicletas, também foram apreendidos uma quantia em dinheiro, blocos de anotações, documentos, cartelas de jogo, um globo, uma mesa e banners de divulgação. A ação ocorreu pelos agentes da Delegacia Municipal de Quixeramobim em conjunto com a Delegacia Regional de Quixadá.