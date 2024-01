Duas pessoas são presas suspeitas de roubo qualificado em Fortaleza

Dupla foi presa nesse sábado, 9, em ações distintas da Polícia Civil do Ceará (PC-CE)

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Ceará

Duas pessoas foram presas nesse sábado, 9, em Fortaleza, suspeitas de roubo qualificado Forma mais grave de roubo, em que há circunstâncias que aumentam a pena do crime. . As prisões aconteceram pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), que cumpriu dois mandados de prisão preventiva, contra um homem, de 25 anos, e de uma mulher, de 26 anos.

O homem, identificado como Daniel Pires de Castro, foi preso no bairro Messejana. Ele é suspeito de um roubo de veículo no bairro Cambeba e possui antecedentes criminais por um outro roubo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A mulher foi identificada como Antônia Jéssica Nobre de Oliveira e é suspeita de um roubo a pessoa registrado no bairro no Icaraí, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).