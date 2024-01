CE: Homem que estava com mandado de prisão em aberto é preso na BR-116

Um homem de 37 anos, com mandado de prisão em aberto desde o dia 15 de fevereiro de 2022 pelo não pagamento de pensão alimentícia, foi preso por volta das 9h40min desta quinta-feira, 7, no km 505 da BR-116, no município de Brejo Santo, a 502,4 km de Fortaleza.

A captura aconteceu durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O homem foi parado, enquanto viajava de motocicleta, e os policiais solicitaram sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Apartir do documento, os agentes descobriram o mandado em aberto, expedido no município de São Bernardo do Campo, no interior de São Paulo.