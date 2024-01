Duas mulheres morrem após serem baleadas dentro de casa, em Horizonte

Na madrugada deste sábado, 9, duas mulheres foram mortas a tiros em uma residência na Rua Elias Nicolau de Carvalho, no Bairro Diadema II, em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). As vítimas tinham 22 e 30 anos.

A Delegacia Metropolitana de Horizonte fica responsável pelo caso.



Confira a nota da SSPDS completa na íntegra

"A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que investiga um duplo homicídio ocorrido, na madrugada deste sábado (9), no município de Horizonte - Área Integrada de Segurança 25 (AIS 25) do Estado. De acordo com informações policiais, duas mulheres, com idades de 30 e 22 anos, foram mortas por disparos de arma de fogo em um imóvel do bairro Diadema II.

A vítima de 30 anos tinha passagens por tentativa de homicídio e roubo. Já a vítima de 22 anos tinha antecedentes por roubos e corrupção de menor. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local e colheram indícios que auxiliarão as investigações. O caso está a cargo da Delegacia Metropolitana de Horizonte".

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.



As informações também podem ser direcionadas para o número (85) 3336-6164, da Delegacia Metropolitana de Horizonte. O sigilo e o anonimato são garantidos.

