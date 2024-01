Turista americana é encontrada morta em parque nacional da Argentina

Uma turista americana que estava sendo intensamente procurada no Parque Nacional Los Glaciares, no sul da Argentina, foi encontrada sem vida nesta sexta-feira (2), após quatro dias de busca por equipes de resgate.

Os restos mortais de Neha Malla, de 40 anos, foram encontrados "no setor denominado Laguna de las Mellizas", conforme comunicado na sexta-feira à tarde pelo Parque Nacional Los Glaciares em sua página no Facebook.

As autoridades do parque, que abriga o famoso Monte Fitz Roy e a geleira Perito Moreno, indicaram que aguardavam uma melhora nas condições climáticas para enviar um helicóptero do Exército Argentino ao local.