Ex-PM minimiza pena por violação dos cadáveres de mulheres: "Se ela está morta, ela não é mulher"

Em resposta às críticas, ele gravou novo vídeo no X, antigo Twitter, no qual afirma que tudo se tratou do que chama de "ficção jurídica", um exemplo. Ele diz também: "Se ela está morta, ela não é mulher. O que é que ela é? Um defunto, não é uma pessoa viva, não tem mais personalidade jurídica".

“Imagina você que é virgem e passa para o cargo de técnico de necropsia de nível médio. Aí você está lá e vem uma menina do ‘Pânico na TV’ morta. Meu irmão, com aquele ‘rabão’. E ela infartou de tanto tomar ‘bomba’ na porta do necrotério. Duas da manhã, não tem ninguém, quentinha ainda. O que você vai fazer? Vai deixar esfriar? Meu irmão, eu assumo o fumo de responder pelo crime”, diz o professor de Direito Penal.

Um perfil publicou vídeo de retratação de Guedes mesclando-o com novos trechos da aula. Nele, o professor simula a reação do pai da vítima da necrofilia: "Ai, minha filha morreu e o cara de 19 anos, aluno do Evandro, porra, conseguiu botar minha morta para chupar p...". Guedes adiciona: "A pena é desse tamanhozinho, vale a pena responder".

Sobre ser amigo do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Guedes afirma: "Enfia o dedo nas costas, maluco, o cara é meu amigo mesmo. Meu parceiro!"



Confira nota na íntegra do grupo AlfaCon Concursos Públicos:

"O AlfaCon, como empresa que respeita o ser humano acima de qualquer coisa, entende a indignação demonstrada nas redes sociais, pois o vídeo foi editado de forma a parecer que o professor em questão era praticante do crime. O que não é verdade. O vídeo na íntegra deixa claro que se trata apenas de um exemplo fictício e caricato para ilustrar uma situação do direito penal. O vídeo é antigo, uma aula ao vivo do YouTube que foi retirada do ar para que nenhuma pessoa mais faça mau uso do conteúdo e em respeito a todos que possam se sentir ofendidos com a colocação. Ao longo dos nossos 13 anos de existência, mantemos uma firme convicção no poder transformador da educação como impulsionadora da mudança social e da estabilidade financeira."