Adolescente que sumiu em Goiás ao ir buscar irmã na escola é encontrada morta

De acordo com a Polícia Científica de Goiás, a identificação de Amélia só foi possível após um exame papiloscópico, quando são verificadas as impressões digitais da pessoa.

Antes mesmo de a Polícia confirmar que o corpo era de Amélia, o pai da jovem já havia reconhecido as roupas que ela usava.



Ainda no sábado, um homem foi preso suspeito de ter matado Amélia. Porém, ele foi solto, pela ausência de flagrante.



Agentes de uma força-tarefa montada para investigar o caso identificaram o carro usado pelo homem. De acordo com imagens de câmeras de segurança, o veículo passou no local onde o corpo de Amélia foi encontrado.

Após ser abordado por policiais, o condutor do automóvel apresentou versões contraditórias. No entanto, cães farejadores identificaram o cheiro de Amélia no porta-malas do carro.



Suspeito já reponde por crime de estupro

O homem suspeito de ter matado Amélia já responde por outro crime. Segundo a Polícia de Goiás, em 2022 ele estuprou a própria enteada, quando a vítima tinha 15 anos de idade. Após o estupro, a jovem acabou engravidando do homem.