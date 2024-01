Mulher será indenizada em R$ 10 mil após ter cirurgia bariátrica negada por plano de saúde

Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) Crédito: Alex Gomes em 07.11.2018

Após diversas tentativas frustradas de solucionar o problema de saúde, ela se consultou com um médico que atestou a necessidade de uma cirurgia bariátrica. A empresa, no entanto, negou o procedimento. Eles afirmaram que a obesidade se tratava de uma condição preexistente, além da existência de uma carência a ser cumprida. A Unimed destacou que, durante a contratação do serviço, a paciente informou que tinha obesidade, mas teria omitido a informação de que tinha a doença em grau III. A operadora de saúde, além disso, citou que a cirurgia foi recomendada em caráter eletivo e não de urgência. Em um primeiro julgamento, realizado no dia 23 de agosto, o juízo de 1º Grau entendeu que a negativa de cobrir a cirurgia foi legal, porque a mulher já era obesa quando contratou o plano e assinou os termos com ciência do prazo de carência de 24 meses. A paciente, além disso, não teria conseguido comprovar a urgência do procedimento e, por conta disso, os pedidos foram julgados como improcedentes. Após a decisão, a mulher entrou com um pedido de apelação. Ela alegou que não tinha conhecimento técnico suficiente para saber a gravidade de seu quadro de saúde quando contratou o plano. Ela também argumentou que se tratou da obesidade por dois anos, sem obter sucesso. “Assim, sendo incontroversa a urgência da cirurgia da apelante, já que o risco de vida foi declarado na solicitação médica, não antevejo nenhuma justificativa plausível à negativa pelo plano de saúde”, destacou o desembargador André Luiz de Souza Costa, durante o segundo julgamento, realizado no dia 29 de novembro, que garantiu o direito da cirurgia e da indenização à paciente.