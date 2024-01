Carro estacionado no pátio de delegacia pega fogo em Fortaleza

Um dos carros que estava no pátio teve uma pane elétrica e pegou fogo, conforme a Polícia. Outros três carros que estavam próximos foram atingidos

Um automóvel que estava localizado no pátio da Delegacia de Narcóticos (Denarc), no bairro de Fátima, em Fortaleza, pegou fogo na manhã desta sexta-feira, 8. O incêndio começou devido a uma pane elétrica, de acordo com informaçõee de fonte da segurança pública. Não há feridos.

O fogo ainda atingiu outros três veículos que estavam estacionados na Denarc. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado e apagou as chamas.

Conforme a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), o carro era um dos veículos apreendidos em ações. O incêndio começou quando o automóvel foi ligado por um policial civil e o motor pegou fogo.