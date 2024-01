Missa de ação de graças pelo trabalho de dom José Antonio acontece neste sabádo, 9

“Sabemos que, mesmo sendo um dia de sábado com o movimento normal do comércio e das mais variadas atividades laborais, muitas comunidades estão se preparando para vir agradecer a dom José Antonio pelos seus 24 anos e 9 meses à frente da Arquidiocese de Fortaleza. É difícil dar uma quantidade, mas estimamos que a Catedral esteja com sua lotação máxima, de mais de duas mil pessoas”, afirma o padre.

A missa de Ação de Graças pelos 24 anos de governo pastoral do arcebispo dom José Antonio Tosi será realizada na manhã deste sábado, 9, na Catedral Metropolitana de Fortaleza. Na data, o sacerdote se despede do cargo com uma celebração que deve reunir todos os padres da Arquidiocese, seminaristas e fiéis.

Após ter renunciado ao cargo, aos 75 anos de idade, o bispo emérito continuará residindo no mesmo local que o arcebispo que assumirá a direção da Arquidiocese, dom Gregório Paixão, que tomará posse na próxima sexta-feira, 15. Por essa razão, o padre Rafhael conta que a celebração está sendo tratada não como uma despedida, mas como uma forma de reconhecimento e gratidão pelos anos de trabalho de dom José.

Em publicação nas redes sociais, a Arquidiocese de Fortaleza agradeceu ao arcebispo pelo trabalho à frente do governo pastoral e pelos 49 anos de ordenação presbiteral de dom José Antonio. “Agradecemos a Deus pelos 49 anos de Ordenação Presbiteral de dom José Antonio. O seu ministério é uma bênção para a nossa Igreja Arquidiocesana. Que a Imaculada Conceição derrame abundantes graças ao vosso caminhar, Dom José”, diz o post.

Segundo o padre Rafhael Silva, como Arcebispo Metropolitano de Fortaleza, dom José realizou obras muito importantes para a Igreja local, seja de ordem espiritual e religiosa, como de ordem material.

“Dentre essas tantas realizações destaco as obras na infraestrutura necessária para o trabalho pastoral, como a reforma da Cúria Metropolitana, as várias intervenções de reforma e manutenção pelas quais passou a Catedral, além da conservação e organização do Patrimônio da Arquidiocese”, relembra o pároco.

Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques foi nomeado como Arcebispo de Fortaleza pelo Papa João Paulo II no dia 13 de janeiro de 1999. Ao longo de sua carreira como arcebispo recebeu diversas honrarias por seu trabalho, como o Título de Cidadão Cearense e os Títulos de Cidadão de vários Municípios, inclusive de Fortaleza, e a Medalha da Abolição, mais alta honraria do Governo do Estado do Ceará.

Preparativos para a posse de dom Gregório Paixão

Com a cerimônia de posse marcada para o dia 15 de dezembro, dom Gregório Paixão, próximo arcebispo a estar à frente do governo pastoral da Arquidiocese de Fortaleza, também será recebido com uma missa de boas-vindas, que será realizada na mesma data, na Catedral de Fortaleza.