Posse de novo bispo de Quixadá é realizada na Catedral de Jesus, Maria e José

No último dia 15 de julho, ocorreu a nomeação do monsenhor Aurélio Pinto de Sousa, em ordenação episcopal na Catedral de Sant’Ana, em Tianguá

O novo bispo da Diocese de Quixadá, Dom Aurélio, tomou posse neste sábado, 5. A cerimônia oficial ocorreu às 18 horas, na Catedral de Jesus, Maria e José, no município no Sertão Central do Ceará. No último dia 15 de julho, ocorreu a nomeação do monsenhor Aurélio Pinto de Sousa, em ordenação episcopal na Catedral de Sant’Ana, em Tianguá e presidida pelo arcebispo de Fortaleza, dom José Antônio Aparecido Tosi Marques.

A cerimônia de ordenação contou com a presença de padres e seminaristas, incluindo o clero da Diocese de Quixadá, Dom Francisco Edimilson Neves Ferreira, bispo da diocese de Tianguá, e Dom Francisco Javier Hernández Arnedo, bispo emérito de Tianguá, juntamente com diocesanos de Quixadá e fiéis de outras dioceses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para este sábado, antes da cerimônia oficial às 18 horas, Dom Aurélio seguiu roteiro em atendimento aos fiéis. Entre as atividades previstas estavam a ministração da bênção na maternidade do município, execução de vídeos e interação com o público. Além disso, o bispo receberá autoridades na Catedral.

O governador Elmano de Freitas (PT) chegou cedo ao local e foi recepcionado pela população que estava presente na entrada. O prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira (PSD), estava com o chefe do Executivo estadual. Após a interação com os populares, Elmano e Ricardo entraram na Catedral para aguardar o início da cerimônia. Eles se sentaram em cadeiras reservadas próximas ao altar.

Na entrada da Catedral, um palco foi montado e enquanto a cerimônia oficial não começava, fiéis acompanhavam músicas religiosas cantadas ao vivo.

A nomeação do novo bispo da diocese de Quixadá aconteceu em maio deste ano. O papa Francisco escolheu dom Aurélio como quarto bispo quixadaense para preencher a vaga de dom Ângelo Pignoli, que pediu renúncia em 2021 após completar 75 anos, seguindo a regra do Direito Canônico.