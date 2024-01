Alunos de escola pública de Fortaleza criam projeto para ajudar empreendedores

Alunos do curso técnico de administração da escola pública Joaquim Moreira de Sousa, no bairro Parangaba, em Fortaleza, promovem evento gratuito que terá como objetivo ajudar empreendedores do ramo de confeitaria. Com entrada gratuita, o “Receita para o Sucesso” será nesta terça-feira, 12, das 14 às 20 horas, na Unifametro, no Centro.

Ao todo, serão cinco palestras que abordarão os temas: marketing de confeitaria, brigadeiro gourmet, brownies, bolos de confeitaria e custos. Também haverá sorteio de brindes para os participantes. Chefs profissionais, especializados na área de confeitaria, participam para ensinar receitas culinárias aos participantes.

