Compra de livros escolares: sebos da Praça dos Leões se reinventam com vendas online

Praça dos Leões é referência para quem busca livros escolares com valor acessível Crédito: FERNANDA BARROS

Enquanto os estudantes aproveitam o período de férias, esse é momento em que muitos pais se preocupam em providenciar a compra dos livros didáticos para o período letivo de 2024. Em Fortaleza, por décadas os sebos da Praça General Tibúrcio (Praça dos Leões), no Centro, foram referência para quem buscava adquirir livros com preços mais acessíveis. Contudo, após a pandemia e a popularização das vendas online, os lojistas do local têm se reinventado para não perder vendas. Estudante universitária e mãe de dois filhos em idade escolar, Ana Karoline Mendes, 32, há mais de oito anos procura adquirir livros didáticos na Praça dos Leões. “Eu sempre vou lá pelo atendimento e pelo preço bom, por que a gente precisa economizar. A escola dos meus filhos renova os livros todos anos e, felizmente, sempre consigo encontrar o que eu preciso lá”, relata a responsável. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Karoline explica que já comprou todos os materiais necessários para o próximo período letivo dos filhos, Raissa e Davi, de 16 e 11 anos. “Para minha filha foram oito livros. Para o meu filho mais novo, foram seis livros de um kit. Inclusive, os dele foram todos novos”, conta a mãe.

A possibilidade de compra de livros usados e novos nas lojinhas na Praça dos Leões é, justamente, um dos maiores diferenciais do local, permitindo uma variedade de escolhas. Estudante de nutrição, Karoline conta que consegue, inclusive, encontrar livros adotados em seu curso. “Eu procurei um livro de Nutrição Oncológica em vários locais, inclusive na internet, e lá eu encontrei em um valor totalmente abaixo do que o mercado. Ele é em torno de R$ 340 e consegui por R$ 170”, explica. Paulo Menezes, proprietário da loja Brasil Livros, localizada na Praça, explica que a procura por livros didáticos se intensifica justamente durante o mês de dezembro. “Nessa época, mais para o início do mês, você encontra livros bem conservados e o preço ainda é relativamente menor. Já mais para janeiro, pode ser difícil os pais e responsáveis encontrem determinados livros e, por isso, os preços tendem a subir”, explica o gerente. Praça dos Leões é referência para quem busca livros escolares com valor acessível Crédito: FERNANDA BARROS Praça dos Leões é referência para quem busca livros escolares com valor acessível Crédito: FERNANDA BARROS Paulo conta que, nas lojas da Praça, é possível encontrar produtos até 50% mais barato do que em livrarias. Apesar de também comercializar livros didáticos novos, o lojista conta que a grande maioria dos clientes procura e adquire produtos usados e semi-novos. Atualmente, ele detalha, a demanda está forte para livros como “Conquista da Matemática” e “História, Sociedade e Cidadania”, ambos da editora FTD. O comerciante, contudo, relata que o movimento de procura de livros por pais e responsáveis não ocorre com frequência de forma presencial. “Geralmente, eles nos contatam primeiro por WhatsApp. Quando fechamos o negócio, a loja separa e eles só vem buscar. Então é uma agilidade”, diz Paulo. Para João Batista, que também é proprietário de um sebo nas proximidades da Praça dos Leões, a Usadão dos Livros, a tendência das vendas online não é uma mudança tão nova no mercado. Contudo, principalmente depois da pandemia, as idas presenciais às lojas caíram drasticamente.

Play

“Depois da pandemia, quem mora ou anda pelo Centro percebe que não é mais a mesma coisa. As pessoas passaram a caminhar menos por aqui e até mesmo o movimento normal diminuiu bastante aqui”, explica João. João conta que as vendas ocorrem com clientes que já conhecem as lojas de longa data ou por indicação. Em outros casos, tomam conhecimento pela internet. “Eles acham nosso contato e falam com a gente. Eles nos mandam a relação de livros que precisam e nós procuramos no estoque ou tentamos arranjar. Se conseguirmos, ou eles vêm buscar na loja ou mandamos um motoqueiro entregar, também por aplicativo”, explica o empresário. Além de vender, o lojista também compra e troca livros usados. “A gente troca dois livros do cliente por um que nós tivermos. A pessoa também pode dar um livro e entregar a diferença [do valor] em dinheiro”, explica.