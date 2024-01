Polícia Militar do Ceará recebe 2.280 pistolas avaliadas em cerca de R$ 4,9 milhões

Novos armamentos foram entregues em ceriônia no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza Crédito: Samuel Setubal

O Governo do Ceará realizou a entrega de 2.280 pistolas à Polícia Militar (PMCE) na manhã desta quinta-feira, 7. As armas repassadas à corporação são pistolas glock, das quais 2.150 são calibre .40 e 130 unidades do modelo 9 mm. De acordo com o governador Elmano de Freitas, o investimento na aquisição dos equipamentos foi superior a 1 milhão de dólares. Em reais, o valor ultrapassa R$ 4,9 milhões. Uma cerimônia de entrega dos equipamentos foi realizada no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), na av. Aguanambi, em Fortaleza. Na ocasião, esteve presente Elmano de Feitos, o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Samuel Elanio, além de agentes de diversas forças de segurança do Ceará. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com o Samuel Elanio, o equipamento cedido à PMCE é considerado um dos melhores do mundo.

"Esse armamento foi escolhido exatamente pensando em garantir maior segurança para a sociedade. Essas armas são as mesmas utilizadas, por exemplo, pelo FBI e pela Polícia Federal do Brasil. São equipamentos que não dão problemas, que são úteis quando necessário", comentou o secretário da Segurança. As armas devem ser distribuídas ao Policiamento Ostensivo Geral em Fortaleza, na Região Metropolitana e nas regiões Norte e Sul do Estado. Além disso, também devem ser repassadas ao efetivo das tropas especializadas da PMCE. Segundo o comandante-geral da PMCE, coronel Klênio Savyo, as armas utilizadas atualmente por agentes de segurança não serão descartadas. Os novos equipamentos serão revezados com as antigas pistolas nas ações policiais. "Inclusive, começaremos a utilizá-las já em janeiro. Os novos policiais que concluírem a formação também utilizarão os novos equipamentos", comentou. Para simbolizar a entrega dos equipamentos, o governador Elmano de Freitas repassou ao comandante da PM, Klênio Savyo, uma case (maleta) de pistola glock. Ainda durante a cerimônia, Elmano declarou que seu governo está readaptando a elaboração de estratégias em prol da segurança pública no Estado.