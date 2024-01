Suspeitos de homicídio registrado em maio no Pirambu são presos

Prisões foram realizadas nos bairros Barra do Ceará e Edson Queiroz. Crime aconteceu em maio, no Pirambu, e outras quatro pessoas ficaram feridas

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

Foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão referentes a um homicídio registrado em maio no Pirambu, em Fortaleza. Os alvos foram capturados nos bairros Barra do Ceará e Edson Queiroz. Três suspeitos foram presos. Outros dois mandados foram cumpridos em desfavor de dois suspeitos, que já se encontram recolhidos em unidades prisionais.

A ação da Polícia Civil (PC-CE) ocorreu na manhã desta terça-feira, 5, e contou com o apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

As investigações iniciaram logo que as equipes policiais lotadas na 8ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) tomaram conhecimento de um crime de homicídio em que vitimou um homem, de 47 anos.