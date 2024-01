Obras em túnel da Santos Dumont para prevenir efeitos das chuvas são iniciadas

Serviços de limpeza e obstrução da galeria de águas pluviais, bem como o reparo do pavimento da avenida Santos Dumont, no trecho do túnel Barros Pinho, embaixo da Via Expressa, foram iniciadas nessa segunda-feira, 4. As obras são de responsabilidade da Prefeitura de Fortaleza por meio da Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger).

Além da limpeza mecanizada e manual da rede de drenagem, também será executado o serviço de reforma da laje, que tem como objetivo regularizar o atual desnivelamento do pavimento.

Para a realização das obras, as duas faixas da via foram parcialmente bloqueadas. Uma delas será liberada até esta quinta-feira, 7. A medida acontece tendo em vista a antecipação de ações preventivas para a próxima quadra chuvosa, que ocorre entre os meses de fevereiro e maio.