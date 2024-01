Servidores de Fortaleza recebem segunda parcela do 13º no dia 12

O valor total da segunda parcela é de R$ 257 milhões, o que corresponde a 60% do valor total do décimo terceiro salário

"A antecipação da segunda parcela é uma demonstração da saúde fiscal do Município. Fizemos responsavelmente os cálculos e simulações com as equipes das Secretarias de Governo, de Planejamento e de Finanças. Este é mais um gesto de valorização dos nossos servidores e servidoras, para dar mais tranquilidade financeira e ajudar no planejamento familiar neste período de festas", anunciou Sarto.

R$ 1,2 bi será injetado na economia de Fortaleza



Com a medida, a Prefeitura injeta R$ 1,2 bilhão na economia de Fortaleza em um período de 30 dias. O cálculo leva em conta a folha de novembro (R$ 471.677.000), paga no dia 1º de dezembro, a segunda parcela do 13° salário (R$ 257.734.474), e a folha de dezembro (R$ 471.677.000), que será paga no dia 1° de janeiro de 2024.

A primeira parcela foi paga em julho de 2023, em um total de R$ 137 milhões, 40% do valor do décimo terceiro integral.

Sarto paga segunda parcela três dias antes de Elmano

Já a segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos do Estado do Ceará será paga no dia 15 de dezembro. A antecipação beneficiará os mais de 180 mil servidores, entre ativos, aposentados e pensionistas do Estado.

Com o montante, além dos salários das folhas de novembro e dezembro a serem depositadas no início e no fim de dezembro, respectivamente, cerca de R$ 2,5 bilhões devem ser injetados na economia estadual no próximo mês.

Saiba quando cai o 13º dos servidores federais:

Os servidores federais receberam a segunda parcela do 13º salário na última sexta-feira, dia 1º. O pagamento rendeu R$ 12,5 bilhões aos cofres públicos para as contas dos funcionários, já considerando o reajuste linear de 9% concedido às categorias.