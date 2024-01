Casal é preso por homicídio, tráfico e chefiar organização criminosa em Fortaleza

Prisão aconteceu pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), nesse domingo, 3, no bairro Dias Macedo, na Capital

Um casal foi preso preventivamente pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e por integrar organização criminosa em Fortaleza. A prisão aconteceu pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), nesse domingo, 3, no bairro Dias Macedo. As investigações apontam que ambos exercem papel de chefia na organização.

O casal foi identificado como Jamille Duarte Buriti, de 24 anos, e Stevão de Almeida Ferreira, de 34 anos, e foram capturados no mesmo imóvel. Ainda segundo as investigações, o homem e a mulher eram responsáveis pelo comércio do tráfico de drogas e ameaças a moradores da região.

A prisão aconteceu após equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) saíram em campo para dar cumprimento a mandados de prisão em desfavor de alvos envolvidos em crimes de homicídio. No entanto, as investigações apontaram para mais crimes envolvendo os alvos.