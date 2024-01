Após operação contra facção, comerciante é morto no Condomínio Pabussu

Posicionamento da SSPDS sobre o homicídio

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas, na tarde desta segunda-feira (04), para atender uma ocorrência de homicídio, no município de Caucaia - Área Integrada de Segurança 11 (AIS 11) do Estado. De acordo com as informações policiais, um homem, de 46 anos, foi vítima de disparos de arma de fogo, dentro de um imóvel, no bairro Padre Júlio Maria. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local e colheu indícios que auxiliarão nas investigações. O caso está a cargo do Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa (NHPP), da Delegacia Metropolitana de Caucaia, que seguirá com as investigações para elucidar os fatos.



Denúncias



A população pode contribuir com o trabalho policial repassando informações que auxiliem nas investigações. As informações podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o telefone (85) 3101-3360, da Delegacia Metropolitana de Caucaia. O sigilo e o anonimato são garantidos.