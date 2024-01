Natal de Luz da Praça Portugal tem chegada do Papai Noel

O encanto da 27ª edição do Ceará Natal de Luz chegou à Praça Portugal, na Capital. Neste ano, a festividade anual e gratuita na praça recebe como tema “Gratidão” e traz diversas atividades até o próximo dia 17 de dezembro. Mais do que nunca, o evento pretende destacar as energias positivas como forma de despertar o sentimento, a consciência e a prática de agradecer.

Na Praça Portugal, localizada no bairro Aldeota, a progromação começou na noite do último sábado, 2, com a apresentação da Orquestra Sinfônica Pop Arte Viva. Já neste domingo, 3, moradores e visitantes puderam contemplar apresentações artísticas e musicais, como a Orquestra Filarmônica Estrelas da Serra e o Grupo Blitz, além da tradicional chegada do Papai Noel.

