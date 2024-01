Homem é denunciado por atropelar e matar PM de serviço em Ibaretama

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Um homem de 26 anos foi denunciado pelo Ministério Público Estadual (MPCE) por atropelar e matar o subtenente da Polícia Militar Cícero Martins de Sena, de 59 anos. O caso ocorreu no último dia 12 de novembro, por volta de 1h40min, na avenida João Ricardo da Silveira, em Ibaretama, no Sertão Central do Estado.



Conforme o MPCE, Benessias Miguel André conduzia uma motocicleta em estado de embriaguez. Ele também não possuía habilitação. A motocicleta, primeiramente, chocou-se contra um automóvel que estava estacionado na avenida, antes de atingir o ST Martins, que estava de serviço.



"Em dado momento, então, não bastasse o estado de embriaguez, o denunciado passou a conduzir o veículo de forma irresponsável, acelerando a motocicleta e imprimindo maior velocidade ao passar por uma rotatória próxima ao local do fato, conforme explicado em depoimento testemunhal", afirma a denúncia, assinada pelo promotor Bruno de Albuquerque Barreto.