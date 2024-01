PM do Ceará é procurado por homicídio em cidade da Paraíba

Um policial militar do Ceará é procurado pelo crime que vitimou Ramon Pedro de Sousa, de 25 anos, no município de Uiraúna, no Sertão da Paraíba. O caso ocorreu na madrugada deste domingo, 3.

A PM do Ceará confirmou a ocorrência e afirmou que o militar já foi identificado, mas segue foragido. Um procedimento administrativo foi instaurado para apurar a conduta do PM. "Ademais, a Corporação ressalta que não compactua com desvios de conduta de quaisquer militares", informou em nota a PM do Ceará.