Homem é preso suspeito de matar mulher e tentar fugir para Juazeiro do Norte

Um homem de 34 anos foi preso suspeito de matar a facadas uma mulher ainda não identificada. O caso ocorreu na rua 101 do bairro Parque Dois Irmãos por volta das 4h25min deste domingo, 4.



Bruno Andrade da Silva foi preso pela 3ª Companhia do Batalhão de Policiamento Turístico (3ª Cia/ BPTur) já à noite, no momento em que estava em um ônibus, na Rodoviária Engenheiro João Thomé, que tinha como destino Juazeiro do Norte, no Cariri Cearense. Ele estava acompanhado do pai.



Conforme a PM, Bruno já tinha antecedentes criminais por lesão corporal seguida de morte, roubo (três vezes) e porte ilegal de arma de fogo. Audiência de custódia realizada nesta segunda-feira, 4, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.