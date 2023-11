Condenado por estupro é preso em Fortaleza

O homem – que não teve identidade revelada para preservar a vítima – foi encontrado em um imóvel no bairro Lagoa Redonda

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

A Polícia Civil do Ceará cumpriu um mandado de prisão definitiva contra um homem de 26 anos, condenado pelo crime de estupro. Ele foi preso no bairro Lagoa Redonda, nesta quarta-feira, 8, no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza.

O homem – que não teve identidade revelada para preservar a vítima – foi encontrado em um imóvel localizado na região, após diligências de agentes do 30º Distrito Policial. O crime ocorreu no bairro Parque Santa Maria, em 2018.

Ele foi conduzido a delegacia do 30º Distrito Policial e lá, as medidas cabíveis foram tomadas. O homem está à disposição da Justiça.