Fortaleza apresenta novas geotecnologias para mapear dados urbanos

Novas geotecnologias para Fortaleza são apresentadas. Crédito: Larissa Nobre/Prefeitura de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza divulga nesta quarta-feira, 8, três tecnologias de geoinformação que serão implementadas na Capital nos próximos meses. A principal, chamada de Pax, é uma nova ferramenta que reunirá todos os loteamentos e logradouros de Fortaleza em um mesmo sistema. Os projetos foram apresentados durante a 16º edição do Fórum Adolfo Herbster, realizado no Paço Municipal de Fortaleza, no bairro Centro. “Antigamente, a gente tinha que pegar aquelas plantas de loteamento e abrir para verificar todas essas informações. Agora, elas vão estar todas em um só lugar”, destaca Luciana Lobo, titular da Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza (Seuma). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



O novo levantamento contará com imagens de satélite, mapeamento terrestre, levantamento arbóreo, modelagem 3D e outros produtos cartográficos. A previsão é que o projeto seja disponibilizado em agosto de 2024. Já a Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE) da Seuma possibilitará a fácil localização de informações por meio de um navegador, permitindo que o cidadão possa encontrar, visualizar, utilizar e combinar visualmente os dados geoespaciais de Fortaleza. Quinze aplicações interativas estarão disponíveis na plataforma. A previsão de funcionamento é dezembro de 2024. 16º Fórum Adolfo Herbster: “Tecnologia, Informação e Cidade” A edição deste ano Fórum Adolfo Herbster ocorre no Dia Mundial do Urbanismo, celebrado nesta quarta-feira, 8. A programação inclui debates de temas relacionados à tecnologia e produção de geoinformação. A programação se estende até às 17 horas e reúne técnicos da Prefeitura, especialistas, pesquisadores, professores, estudantes etc.