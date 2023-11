PMs são presos por abandono de posto e invasão de residência; inquérito vai investigar furto

Três policiais militares foram presos, por abandonar o posto de trabalho e invadirem uma residência, no bairro Messejana, no último sábado, 4. Os dois soldados e um cabo foram detidos, depois de abandonarem a escolta de um preso no Instituto Doutor José Frota (IJF) em uma viatura e seguirem para a casa de um comerciante. A vítima da invasão deu queixa que os militares levaram R$ 3 mil do domicílio.

Conforme O POVO apurou com uma fonte da PM, os policiais eram lotados no 19°BPM (Jardim das Oliveiras) e foram designados pelo superior hierárquico para escoltar um preso que estava internado no IJF, naquele turno. Os policiais alegaram ter recebido uma denúncia anônima de atividade suspeita na casa para a qual se dirigiram. Porém, a ocorrência não foi registrada pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).