Corpo de mulher é encontrado dentro de saco de lixo em avenida de Fortaleza

O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de um saco de lixo na avenida Aguanambi, no bairro de Fátima, em Fortaleza. O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira, 6, por volta das 10 horas. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram deslocadas ao local.

Não há informações sobre a identificação da vítima ou circunstâncias da morte.

O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) para saber mais informações sobre o caso e aguarda resposta.