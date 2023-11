Ceará Natal de Luz 2023 começa na próxima sexta-feira, 17; Ednardo será homenageado

Shows musicais, doação de alimentos e plantas, casa do papai noel e apresentações de corais na Praça do Ferreira estão entre as atrações deste ano

Uma das festas mais tradicionais de Fortaleza , o Ceará Natal de Luz 2023, vai começar na próxima sexta-feira, 17, com show de Geraldo Azevedo, do Coral da Luz, Edisca e demais exibições musicais na Praça do Ferreira. Além disso, o festejo vai contar com apresentações de corais no Hotel Excelsior, ações sociais e mudanças na decoração da Cidade. As informações foram passadas em uma coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira, 7, na sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), no Centro.

A vida e obra do músico e compositor Ednardo será homenageada pelo Ceará Natal de Luz. O cantor é um dos principais representantes da geração cearense, que se popularizou a nível nacional nos anos 1970, em conjunto com Amelinha, Belchior e Fagner.

Vale ressaltar que as festas não se limitam ao Centro da Cidade. A Praça Portugal, na Aldeota, também será palco de apresentaçãos. Elas começam a partir do dia 2 de dezembro e ocorrem, aos sábados e domingos, até o dia 23.

Ao todo, 150 crianças se alternam nas apresentações, na praça e no caminhão, mediante cumprimento de pré-requisitos como, por exemplo, as notas escolares. Nos dias 22 e 23 de dezembro, a praça também recebe a “Casa do Papai Noel”, espaço que será aberto diariamente e com visitação gratuita.

A Praça do Ferreira será palco das tradicionais apresentações de corais infanto juvenis no Hotel Excelsior. Elas vão ocorrer diariamente até o dia 23 de dezembro. Os corais também se apresentam no chamado “Caminhão da Luz” que fará 21 rotas por diversos pontos da Capital.

Segundo o presidente da CDL, as árvores faziam alusões a redes, que simulavam galhos e folhas. Esse ano houve uma mudança: “Nós trazemos agora a vela de jangada. Ela tem uma conexão, um link com o nosso turismo. O Ceará e Fortaleza são o primeiro e segundo destino turístico do Brasil, por conta dos 575 km de metros de orla de praia”, explica. “Nós fizemos essa árvore em alusão ao nosso turismo".

O artista se apresentará e receberá a homenagem no dia 17 de dezembro, no palco do Ceará Natal de Luz da Praça Portugal.

Ao todo, são quatro árvores. Uma na Praça do Ferreira e uma na Praça Portugal, ambas projetadas pela arquiteta Denise Braga. Elas são compostas por uma estrutura metálica central de onde partem os cabos de aço, erguidas em duas diferentes alturas, 25 e 36 metros. Já as outras duas árvores, cada uma com oito metros, ficarão na Praça Beira Rio, na orla da Barra do Ceará, e no Parque Rachel de Queiroz.

Os interessados em receber as mudas, devem levar 1 garrafa de 2 litros ou 3 garrafas de 500ml para o posto de trocas, localizado na Praça do Ferreira. As trocas acontecem de segunda a sábado, das 9 às 19 hpras, e aos domingos, de 16 às 19 horas. A ação começa no dia 20 de novembro.

Em relação à fome, as Praças do Ferreira e Portugal terão pontos de coleta no dias de show para quem queira fazer uma doação de alimento. A ação é um parceria da CDL com o Governo do Estado, através do programa “Ceará sem Fome”.

Ações de segurança

De acordo com Kilderlan Nascimento, coronel da Polícia Militar do Estado do Ceará (PM-CE), as ruas do Centro serão reforçadas entre os dias 17 e 31 de dezembro. A força de segurança terá um incremento de mais de 50% no efetivo.

“Entendemos que é um período que vai fomentar o turismo. Então, muitos turistas irão para o Centro da Cidade e a PM irá proporcionar essa segurança”, diz o coronel. “[Vamos] trabalhar em diversos processos de policiamento: em motocicletas, bicicletas, a pé, a cavalo etc”.



Serviço

17 de novembro, às 17 horas, na Praça do Ferreira

Aberto ao público

Mais informações: no site do Ceará Natal de Luz