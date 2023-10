Marido de professora é preso suspeito de femincídio em Varjota

A vítima foi encontrada morta com sinais de violência na localidade de Sítio Cajazeiras, na quarta-feira, 25. Durante o desaparecimento, o companheiro utilizou as redes sociais para pedir informações sobre o paradeiro da professora.

A prisão foi confirmada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Rafael Machado Ramos de Vasconcelos foi detido e com ele foi apreedido um aparelho celular que deve auxiliar nas investigações.

O marido da professora Flávia Maria Lopes de Sena foi capturado mediante cumprimento de um mandado de prisão nesse sábado, 28, no município de Varjota . O homem, que havia divulgado nas redes sociais a preocupação sobre o desaparecimento da esposa, é o principal suspeito do crime.

Rafael segue preso por crime de feminicídio e está à disposição do poder judiciário.

No mesmo dia da prisão, mulheres do município de Varjota realizaram uma manifestação contra os crimes de feminicídio no Ceará. Elas se reuniram em frente à delegacia e acompanharam, do lado de fora da unidade policial, o momento que Rafael foi detido.

A comunicação à Polícia sobre o desaparecimento de Flávia foi feita pelo próprio marido. Ele afirmava que a mulher havia saído para caminhar à noite e não retornou para casa. A vítima foi encontrada morta, e a Perícia constatou que a professora foi lesionada com dez facadas.