Em quase dois meses, Ceará teve 137 solicitações de medidas protetivas virtuais

No primeiro mês do sistema, o Estado registrou 73 solicitações, sendo 39 realizadas por mulheres em Fortaleza e 32 por vítimas em cidades do Interior. Outras duas solicitações foram de vítimas que estavam fora do Ceará. O POVO solicitou o balanço das cidades na quais as vítimas solicitaram as medidas após o primeiro mês, mas a Polícia Civil não retornou com os dados até o fechamento desta matéria.

O Ceará teve o total de 137 solicitações de medidas protetivas virtuais para mulheres em situação de violência doméstica ou familiar em quase dois meses. O serviço de pedido por meio da internet foi lançado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), em conjunto com a Secretaria das Mulheres do Ceará, em agosto deste ano e completou dois meses de funcionamento no último domingo, 22. Os dados das solicitações foram divulgados ao O POVO na quarta-feira, 18, pela PC-CE.

Ao longo do segundo mês, as solicitações tiveram uma alta de 87,6%. A supervisora do Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (Nudem) da Defensoria Pública do Ceará (DP-CE), Jeritza Braga, analisa que a medida facilita as denúncias, pois desburocratiza os processos. A supervisora do Nudem aponta que o formato encoraja as vítimas a denunciarem.

“Muitas vezes, essas mulheres ficam com medo do ambiente policial, de ir à delegacia para fazer uma denúncia. Isso também ajuda no combate às subnotificações dos crimes”, comenta.

De acordo com a advogada e membro da Comissão da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/CE), Ana Paula Rocha, as medidas protetivas são aplicadas e analisadas em caráter de urgência. O retorno da solicitação, conforme a Lei Maria da Penha A Lei Nº 11.340, de 2006, cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e as medidas protetivas são um instrumento desse regulamento. , é de até 48 horas. A duração da medida é de até 90 dias, podendo ser revogada após o período.

“A legislação entende que a mulher em situação de violência doméstica precisa dessa proteção em caráter de urgência, por isso ela é submetida à análise judicial para que o juiz possa em tempo hábil analisar”, explica Ana Paula. Ainda segundo ela, algumas podem ser determinadas pela autoridade policial, nova alteração da lei realizada neste ano.

A advogada da OAB explica que as medidas protetivas mais comuns são as de afastamento do lar e proibição de se aproximar. São divididas em duas categorias: as que “obrigam o agressor” e as que são direcionadas à “ofendida”. A medida possui outras questões que envolvem o distanciamento e a proteção, como abrigamento, proteção patrimonial, segurança e bem-estar dos dependentes.

“Às vezes, o casal trabalha em um local comum e se faz necessário o afastamento do agressor do local. Há proibição de se aproximar da ofendida ou dos familiares, da testemunha que presenciou os fatos porque também sofre represália. Também há forma de proibição de contato mesmo que seja por telefone ou qualquer meio de comunicação”, informa Ana Paula.