Homem é preso após perseguir ex-companheira e descumprir medidas protetivas

Prisão aconteceu no bairro Parangaba, em Fortaleza, nessa quinta-feira. Policiais constataram que ele teria ido ao local de trabalho da vítima

Um homem de 44 anos foi preso após descumprir medidas protetivas de urgência e perseguir a ex-companheira. Prisão aconteceu na quinta-feira, 20, no bairro Parangaba, em Fortaleza.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o descumprimento era sucessivo e policiais apuraram que ele teria se deslocado até o local de trabalho da vítima, com quem foi casado por onze anos e teve um filho.

Ele foi autuado em flagrante por perseguição e descumprimento de medida protetiva de urgência. Ele se encontra à disposição da Justiça.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101.0181

Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza: (85) 3108-2950