Posto de Saúde Flávio Marcílio, no Mucuripe, é reinaugurado após reforma

Atividades no posto Flávio Marcílio já foram reiniciadas. Prefeitura de Fortaleza pretende entregar 40 postos requalificados até o final do ano.

O posto Flávio Marcílio, no bairro Mucuripe, foi reinaugurado nesta sexta-feira, 6, após passar por obras de requalificação. A Unidade de Atenção Primária à Saúde assiste mais de 17 mil pessoas do bairro e do entorno. As intervenções realizadas incluem a instalação de piso tátil, revisão nas instalações hidráulica, elétrica e sanitária, adequação da acessibilidade, recuperação estrutural, dentre outros. Ao todo, foram investidos mais de R$ 750 mil na obra.

Para declarar a volta das atividades no equipamento, que tem início imediato, foi realizada uma cerimônia de abertura no local durante a manhã desta sexta-feira. Na ocasião, o secretário municipal de Saúde, Galeno Taumaturgo, relatou que, durante o processo de requalificação do posto de saúde, os serviços realizados no equipamento foram direcionados a outras unidades nas proximidades.