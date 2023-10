Dia da Criança tem programação gratuita com brincadeiras no Centro

Neste Dia das Crianças, a Prefeitura realiza a 5ª edição do “Vem Brincar, Fortaleza". O projeto retorna à Cidade da Criança, no Centro, com uma edição especial para crianças e familiares, visando proporcionar aos fortalezenses oportunidades de lazer com seus filhos, e o brincar livre em espaços públicos.

Na programação, estão previstas diversas atividades como pintura facial, contação de histórias, escultura de balões, mini circuito e jogo do trânsito, oficina de brinquedos recicláveis, oficina de brinquedos, leitura ambiental, tapete sócio emocional, além de vacinação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui