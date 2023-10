Relatório aponta violência física, psicológica e sexual contra meninas do sistema socioeducativo

Relatório foi feito a partir de uma visita no Centro Socioeducativo Feminino Aldaci Barbosa, em Fortaleza, por órgãos ligados a defesa da criança e do adolescente

A Superintendência do Sistema Socioeducativo afirmou que, após as denúncias, investiu na qualificação dos profissionais e negou insuficiência de produtos de higiene no Centro. O órgão divulgou que um novo centro será construído e o Aldaci Barbosa será desativado. Além disso, a superintendência informou que um novo concurso público garantirá mais socioeducadoras mulheres.

O relatório feito a partir da inspeção no Centro Socioeducativo Feminino Aldaci Barbosa, em Fortaleza, apontou existência de violência física, psicológica e assédio sexual contra meninas sob tutela do sistema socioeducativo do Ceará.

O relatório foi produzido a partir de uma visita no dia 5 de maio de 2023, que teve o acompanhamento do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos (CEDDH) e do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura (CEPTC), incluindo representantes do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca), da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Ceará (CDH-Alece) e do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). O documento foi obtido com exclusividade pelo O POVO.

As denúncias recebidas pelos órgãos apontam situações em que alguns socioeducadores ficariam observando o momento que as adolescentes realizam a higiene pessoal. A falta de portas no banheiros dos dormitórios também é algo que retira a intimidade das adolescentes. Por se tratar de uma área exclusiva para o público feminino, há necessidade que apenas socioeducadoras façam o monitoramento nesse momento.

Conforme as denúncias do relatório, alguns dos socioeducadores usam linguagem violenta com as internas, com palavrões e gritos. Quando as adolescentes revidam, os socioeducadores registram no livro de ocorrência. Por consequência disso, são suspensas as atividades educacionais dessa adolescente.

Colchões sujos e com odor Crédito: reprodução

Uma das questões citadas pelas adolescentes é de que o material de higiene não é entregue a elas, mas somente na hora do banho. Esse protocolo faz com que as garotas precisem ir até a grade para que seja entregue na mão a quantidade de shampoo. As meninas vão de toalha até a grade e essa entrega é feita por profissionais homens, o que causa constrangimento. As meninas relatam que alguns socioeducadores olham de forma assediadora.

Essa questão se torna mais constrangedora quando envolve questões de gênero, pois as pessoas que desejam receber calcinhas recebem cuecas e as que querem receber cuecas recebem calcinhas, ou seja, não há um tratamento de acordo com a forma que se identifica cada adolescente.