Em 10 dias, 6 novos casos de importunação sexual são denunciados na plataforma Nina 2.0

Passados dez dias desde o último boletim divulgado pela plataforma Nina 2.0, lançada em setembro de 2022 pela Prefeitura de Fortaleza , passaram de 409 para 415 as denúncias de importunação sexual no interior dos ônibus e terminais de passageiros da Capital. Deste número, 81% (336) foram registradas pela própria vítima e 19% por testemunhas (78).

Mulheres, entre 21 e 40 anos, continuam sendo a maioria dos denunciantes, sendo elas o equivalente a 84% (348).



A maior incidência de assédio aconteceu dentro dos ônibus, com 76% dos casos relatados (315), 7% nos terminais (29) e 6% nas paradas de ônibus (24).

Ação da Etufor

O cenário constatado pelo aplicativo Nina nos ônibus e terminais da Capital levou a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) a realizar, nesta segunda-feira, 30, uma ação educativa de conscientização sobre a importância do combate à importunação sexual. A iniciativa será das 6h30min às 8 horas e encerra o mês de outubro, quando no dia 10 é registrado o Dia Nacional de Luta Contra a Violência à Mulher.



Durante a ação, um grupo de colaboradoras que atuam nos sete terminais irá passar orientações a respeito das diferenças entre assédio e importunação, como denunciar quando testemunhar o ato, quais as formas de procurar ajuda e outras informações importantes para combater o problema.

Plataforma Nina 2.0, saiba como denunciar

A plataforma Nina 2.0 possui parceria com a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres, vinculada à Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS).



Através dela, usuários e usuárias do transporte público podem denunciar de forma segura, sigilosa, e em anonimato, casos de importunação sexual no transporte público, sejam nos terminais ou nos ônibus.



Para fazer uma denúncia, as pessoas podem se cadastrar na ferramenta por meio do WhatsApp (85) 93300-7001.

É necessário fornecer o máximo de informações possíveis sobre o incidente, incluindo o número do veículo, horário, linha, local e referências sobre vestimentas e características para facilitar a identificação do agressor.



É importante ressaltar que a denúncia na Nina 2.0 não substitui a formalização do registro de Boletim de Ocorrência (BO) junto à polícia, para a identificação e aplicação da Lei da Importunação Sexual, em vigor desde 2018.



As imagens coletadas viram prova, caso a vítima prossiga com a investigação junto à Delegacia, e assim a ação dos infratores poderá ser inibida.