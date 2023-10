Servidor público é preso por importunação sexual em Penaforte

No celular do suspeito foram encontradas fotos íntimas das vítimas

Um homem de 52 anos foi preso em flagrante pelo crime de importunação sexual contra várias mulheres no município de Penaforte, a 546,3 km de Fortaleza. De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito é servidor público municipal.

Agentes da Delegacia Municipal de Penaforte foram acionados para uma ocorrência em que um servidor municipal estaria tirando fotos íntimas sem autorização das vítimas. Com as informações, a polícia saiu em diligências para localizar o suspeito que foi encontrado em um órgão municipal, onde lhe foi dada voz de prisão.

Com a autorização do suspeito, os policiais fizeram buscas na galeria de fotos do suspeito. Lá, inúmeras fotos íntimas do corpo de funcionárias foram encontradas no aparelho celular do homem.