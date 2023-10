Com ajuda do neto, cearense de 82 anos se prepara para fazer o Enem 2023

Seu Eden, cearense de 82 anos, fará Enem 2023 Crédito: AURÉLIO ALVES

O Ceará é reconhecido pelo seu bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e tem, inclusive, o maior número de concludentes no exame. Mas o Estado também tem exemplos de pessoas que, mesmo após o ensino básico, tentam uma nova chance. É o caso do cearense José Eden Barbosa Peixoto, que, aos 82 anos, fará pela primeira vez as provas. Seu Eden, como prefere ser chamado, nasceu em Baturité, a 93 km de Fortaleza, e se mudou para a capital cearense com apenas 8 anos. Estudou em um colégio particular durante o ensino fundamental e, no primeiro ano do ensino médio, foi aluno da extinta Escola Preparatória do Exército de Fortaleza. Depois, José Eden cursou a Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), localizada na cidade de Campinas, São Paulo. O próximo passo para a carreira profissional foi ingressar na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), onde os alunos podem escolher sua função: Comunicação, Engenharia, Material Bélico, Infantaria, Cavalaria e Artilharia. Seu Eden escolheu Material Bélico.

"Os alunos que escolheram Engenharia e Material Bélico, se tivessem média acima de 8 nas provas da Aman, podiam ir para o Instituto Militar de Engenharia (IME), e foi a jornada que meu avô trilhou. Ele serviu no exército no IME e chegou até a patente de coronel", conta Gabriel Peixoto, neto de Seu Eden. Em uma vida dedicada aos estudos militares, o cearense se formou engenheiro mecânico no IME, posteriormente trabalhando em fábricas de armamento. Ele também chegou a ser professor em faculdades particulares e federais. Voltando a trabalhar na fabricação de explosivos, Eden Peixoto foi contratado pela Fábrica Presidente Vargas (em São Paulo). Em 1986, foi transferido para Fortaleza para comandar o Parque Regional de Manutenção, onde foi diretor. Após ir para a reserva, o tenente-coronel conta que seu envolvimento com os estudos, principalmente com a matemática, continuou. O idoso, inclusive, tem o costume de auxiliar o neto em questões escolares. "Sempre gostei muito de matemática, assim como o meu avô. Sempre compartilhava questões desafiadoras com ele para tentarmos resolvê-las", conta Gabriel, que atualmente cursa o 3° ano do ensino médio. No ano passado, o jovem prestou a prova do Enem como treinamento, quando estava no 2° ano. Após terminar o exame, levou o caderno de questões para casa e mostrou ao avô.

"Eu acreditava que ele conseguiria resolver todas as questões de matemática. Ele tentou e, de fato, conseguiu resolver várias delas. Eu disse: 'Vô, e se eu inscrever o senhor para o Enem no próximo ano?'. Ele concordou, e nós fizemos isso", conta o neto. Planos de estudo para o Enem 2023 O tenente-coronel aposentado relata que, para se preparar para a prova, conta agora com a ajuda do neto Gabriel. "Ele está me ajudando bastante neste processo de estudos. Me dá dicas de como estudar. Eu fico meio folgado nessa questão de planejamento", explica.