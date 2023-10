Enem 2023: tudo o que você precisa saber sobre a prova

Saiba o que esperar nos dois domingos do Enem 2023 Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) antecipa a participação de 3,9 milhões de inscritos em dados do Ministério da Educação. A avaliação brasileira busca medir o desempenho escolar ao fim da educação básica e é uma das portas de entrada para o ensino superior. As inscrições também retomaram um crescimento de 13,1% em comparação a 2022. Do total, 2,4 milhões dos participantes do Enem em 2023 são mulheres (61,3%), contra 1,5 milhão de homens (38,7%).

Enem 2023: quais os dias das provas? As datas de aplicação do Enem foram definidas para 5 e 12 de novembro, seguindo a tradição aplicada desde 2017 na avaliação nacional, com dois domingos consecutivos. Anteriormente, as provas aconteciam em um único fim de semana. No primeiro dia (05/11), o horário limite para a entrada é de 13 horas (horário de Brasília), com a abertura dos portões a partir das 12 horas. A prova começará às 13h30min, com término previsto às 19 horas. Na sequência (12/11), o fechamento dos portões permanece no mesmo horário (13 horas) e início de avaliação, mas terminará às 18h30min. Enem 2023: onde conferir o local? O local de aplicação das provas pode ser encontrado por meio do cartão de confirmação do Enem. Para acessá-lo, basta clicar na página do participante e realizar o login por meio do endereço Gov.br.

Em seguida, o participante deve indicar o CPF e acessar o botão “entrar”. À esquerda, o usuário encontrará a aba “Local de Prova”. Enem 2023: cartão de confirmação Reprodução do cartão de confirmação da edição anterior do Enem, em 2022 Crédito: Divulgação/Gov.br O cartão de confirmação pode ser impresso pelo participante para comprovar a sua inscrição no Enem. O documento indica a data, horário e local da prova, além de apresentar se o indivíduo possui ou não atendimento especializado ou tratamento por nome social.

Enem 2023: como serão as provas? As avaliações são divididas em quatro áreas do conhecimento, incluindo linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias no primeiro dia. Ambas são acompanhadas pela produção de uma redação As áreas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias são estabelecidas para o segundo dia de provas (45 questões para matemática; 45 para ciências da natureza). Enem 2023: pode sair com o caderno de questões? O candidato só poderá levar o caderno de questões, em qualquer uma das datas de aplicação, nos últimos 30 minutos do exame. Caso decida sair antes (sem o caderno), o participante deve esperar duas horas após o início da aplicação.