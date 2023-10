Mega-Sena: 3 apostas do CE ganham R$ 44 mil; outras 104 vão receber ao menos R$ 1 mil

Três apostadores do Ceará — dois de Fortaleza e um de São Benedito — acertaram cinco das seis dezenas do concurso 2650 da Mega-Sena e ganharam R$ 44.304,85. O sorteio foi realizado na noite deste sábado, 28, em São Paulo. Nenhuma aposta, no entanto, acertou os seis números e, por conta disso, o prêmio se acumulou mais uma vez.

Outros 104 cearenses acertaram quatro dígitos e receberam, no mínimo, R$ 1.137,99. O próximo sorteio, que será realizado na próxima quarta-feira, 1º, tem o prêmio estimado em R$ 105 milhões. A aposta mínima custa R$ 5, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais, o preço sobe para R$ 35.