"Evangelizar É Preciso" lota Aterro e calçadão da Praia de Iracema em 16ª edição

Com tema "Por Suas Santas Chagas vem a vitória", mensagem do evento foi o clamor pela paz

A 16ª edição do Evangelizar É Preciso, considerado o maior evento católico do Brasil, ocorreu neste sábado, 28, na Praia de Iracema. Fiéis lotaram o Aterro e o calçadão para ouvir a missa celebrada pelo padre Reginaldo Manzotti nesta tarde. Com cadeiras de praia e banquinhos para aguentar as longas horas de evento, religiosos de todas as idades ouviram as palavras do sacerdote, rezaram e cantaram a fé.

A programação iniciou-se com o Terço Mariano e foi finalizada com o show do padre Reginaldo Manzotti. No início da Santa Missa, às 17h, o padre agradeceu ao arcebispo dom José Antônio Aparecido Tosi Marques pelo apoio dado ao evento durante o tempo à frente da Arquidiocese de Fortaleza. Depois, dom Gregório Paixão, novo arcebispo nomeado pelo papa Francisco, conversou com o público a distância, por meio de vídeo ao vivo.

Para Bernadete Monteiro, 51, que comparece desde o primeiro evento, o momento é gratificante. “Vim por Deus e pela celebração do padre Reginaldo Manzotti”, diz a dona de casa, que estava acompanhada da irmã. Ela explica que só deixou de ir ao evento durante a gravidez da filha e durante a pandemia. “Passei maio de 2021 inteiro internada [com Covid-19], nas mãos do senhor, mas ele me trouxe de volta”, conta.