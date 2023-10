Princípio de incêndio em buffet encerra festa de aniversário de 15 anos

Todos os convidados tiveram que sair do estabelecimento por conta da fumaça que tomou conta do lugar. O forte cheiro de fumaça tomou conta do espaço completamente e teria atingindo também os alimentos.

Segundo informações dos familiares, o Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionado e, ao chegar no local, o fogo já havia sido controlado por funcionários do estabelecimento.

O Corpo de Bombeiros informou que sua atuação se resumiu em “isolar o local até que o proprietário resolvesse a questão de um vazamento no forro acima dos banheiros. Com o calor do incêndio, um cano derreteu e vazou”.

De acordo com uma das convidadas do aniversário, a fumaça começou a ser percebida próximo à lâmpada localizada no teto do banheiro. Por conta do incidente, a família contratante do buffet decidiu não retomar a festa.

Um familiar ouvido pelo O POVO afirmou que a festa estava no início e que os convidados não foram avisados que o fogo havia começado no buffet. Segundo ele, mais de dez extintores foram utilizados para conter o fogo.

Festa de 15 anos interrompida em Fortaleza: "Crianças ficaram nas calçadas”

O familiar também afirmou que os presentes foram sendo evacuados pelos próprios familiares por conta da fumaça. “Foi uma decepção para nós. As crianças ficaram nas calçadas”, disse.

Ele considerou que teria havido negligência da parte do buffet no momento do incidente, por não avisar o que estava acontecendo e teria tentado continuar a festa mesmo com a fumaça.