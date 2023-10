Final da Sul-Americana: Capital não terá esquema especial para fiscalizar barulho de fogos

As fiscalizações da Agefis acontecem regularmente em grandes eventos em Fortaleza Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Fortaleza

Um esquema especial para fiscalizar barulho de fogos na cidade, nos momentos que antecedem, durante e após a disputa da final da Copa Sul-Americana, não foi montado pela Prefeitura de Fortaleza. O uso de fogos de artifício e explosivos que causem barulho em eventos públicos e particulares é proibido por lei (n° 11.140/2021). A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) estará com equipes em toda a Cidade fiscalizando a questão dos fogos de artifício, de paredão de som, entre outros protocolos da autarquia, de forma geral. No entanto, sem reforço no quadro de fiscais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O trabalho, segundo o órgão, será fiscalizar não apenas a final da competição mas, também, os outros eventos que acontecerão em Fortaleza neste final de semana como o “Evangelizar é preciso”, no Aterro de Iracema, e o “Aviões Fantasy", no estacionamento da Arena Castelão.

De acordo com o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), o primeiro ponto é deixar o animal identificado, com plaquinha na coleira contendo número de telefone e e-mail, para o caso do pet conseguir fugir, assim a chance de recuperá-lo aumenta. Preparar um ambiente acolhedor para o animal e deixá-lo num espaço fechado, que abafe o som dos fogos como um quarto ou a garagem. O ideal é que o espaço contenha “tocas”, como espaços debaixo da cama ou caixas de transporte com objetos que tenham o cheiro do dono. Não deixar o animal em sacadas, perto de piscinas ou em correntes. Pássaros criados em gaiolas também devem ser protegidos, indica o CFMV.