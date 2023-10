Dia de Finados em Fortaleza: cemitérios municipais passam por limpeza

Cemitérios municipais de Fortaleza recebem serviços de limpeza e melhorias estruturais para Dia dos Finados Crédito: Kiko Silva/Ascom Seger

Os cemitérios municipais de Fortaleza passam por melhorias estruturais e ações de limpeza em preparação para o Dia de Finados, no próximo dia 2 de novembro. Os serviços estão sendo executados pela Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) nos cemitérios Parque Bom Jardim, no bairro Bom Jardim; São José, no bairro Parangaba; Santo Antônio, no bairro Antônio Bezerra; São Vicente de Paula, no bairro Mucuripe; e o da Messejana. As ações começaram a ser executadas desde a segunda quinzena de outubro, de acordo com a Seger. A previsão é que até o fim desta semana os locais estejam prontos para receber o público. A expectativa é que mais de 24 mil pessoas visitem os cinco cemitérios no próximo dia 2 de novembro, na quinta-feira. Durante as ações de manutenção, os serviços foram divididos em duas fases com duas equipes, sendo uma direcionada à limpeza e outra a ações estruturais. Nos locais, estão sendo feitos serviços nas áreas internas e externas.

Cemitérios municipais de Fortaleza recebem serviços de limpeza e melhorias estruturais para Dia dos Finados Crédito: Kiko Silva/Ascom Seger As ações incluem pintura nas capelas, instalação de banheiros e serviços de zeladoria, como capina, varrição e remoção de resíduos sólidos. Além disso, as vias de acesso aos túmulos também recebem pintura no meio-fio e reparos nas vias. De acordo com coordenadora da Limpeza Pública da Seger, Tereza de Paula, os serviços são intensificados em períodos que antecedem datas comemorativas para acolher melhor o público. “Datas em que os cemitérios têm maior público. São atividades para manter um local limpo, agradável e que traga aquele sentimento de tranquilidade e paz para as pessoas que vêm visitar”, comenta. Ainda segundo Tereza, o diferencial deste ano nos serviços foram algumas reformas estruturais, principalmente a pintura das capelas. “Em todos os cemitérios foram feitos reparo nas capelas, pinturas dos assoalhos e recuperação das partes dos velórios”, informa. A coordenadora da Limpeza Pública também explica que o tempo dos serviços varia de acordo com as estruturas do cemitério. “O do Mucuripe em um dia nós conseguimos finalizar as atividades porque é um cemitério pequeno. Outros demandam tempo maior, como o da Parangaba e do Bom Jardim”, explica. No Cemitério do Antônio Bezerra, por exemplo, o local recebeu pintura da fachada e da capela, retelhamento parcial da capela bem como a instalação de novos acessórios nos banheiros, como vaso sanitário, torneiras e lâmpadas.

No Bom Jardim, o espaço recebe pintura nas áreas da recepção, dos velórios e dos ossuários. Outras intervenções programadas são a instalação de luminárias e a recuperação de equipamentos dos banheiros, como louças, torneiras, sifão e engates. Na Parangaba, foi concluída a reforma da capela e da área administrativa, além dos reparos nos banheiros, nas trilhas e nas lixeiras. Segundo a Seger, também foram realizados no local adequação da acessibilidade, retelhamento, revisão elétrica, instalação de luminárias novas, recuperação parcial do muro e das calçadas do entorno. As obras no cemitério do Mucuripe abrangem revisão elétrica, retelhamento, adequação da acessibilidade e substituição de luminárias. Dentre outros serviços, a manutenção inclui a instalação de nova caixa d’água, reparos nos banheiros e a pintura total da capela, do muro interno e da fachada.