Hoje é Dia: semana de Finados tem Dia Nacional do Livro e da Poesia

Morte do cineasta italiano Federico Fellini (30 anos)

Dia Nacional da Poesia - instituída pela Lei Nº 13.131 de 3 de junho de 2015, tem por fim marcar a data do aniversário do nascimento de Carlos Drummond de Andrade, que é considerado por muitos como o mais influente poeta brasileiro do século XX

Dia do Saci

Dia das Bruxas - comemoração tradicional nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda e outros lugares pelo mundo a fora; é festejada com personagens como bruxas, abóboras enfeitadas, zumbis etc., a partir da celebração do "Festival de Samhain" na Irlanda, uma festividade da mitologia Celta, que era iniciada a partir do Pôr-do-Sol de 31 de outubro no Hemisfério Norte, no final da temporada de colheitas

Dia Mundial das Cidades