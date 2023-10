Fortaleza: alunas passam mal com fumaça de incêndio em terreno perto de escola

Um incêndio foi registrado em um terreno próximo à escola municipal Professor Expedito Parente, no bairro Siqueira, em Fortaleza, nesta sexta-feira, 27. A fumaça atingiu a unidade de ensino, e duas estudantes precisaram de atendimento médico. Instituição precisou encerrar atividades mais cedo.

De acordo com a Secretaria Municipal da Educação (SME), a escola adotou todos os protocolos necessários ao notar que a área perto da entidade de ensino pegava fogo. Instituição acionou o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), que prestou atendimento e controlou as chamas.

"Duas estudantes foram encaminhadas para atendimento médico em uma unidade de saúde devido à fumaça inalada, foram medicadas e liberadas em seguida. As atividades na escola foram encerradas mais cedo", destacou ainda pasta em nota encaminhada ao O POVO.