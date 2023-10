Reunião do conselho de jovens leitores do O POVO debate ESG

Conselho de jovens leitores do O POVO debate ESG, em reunião na tarde desta sexta-feira, 27 Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

O debate sobre impactos ambientais, sociais e governanças foi tema da reunião do Conselho de Jovens Leitores do O POVO, na tarde desta sexta-feira, 27. O grupo teve a oportunidade de tirar dúvidas sobre ESG (Environmental, Social and Governance, em inglês) com a repórter de Economia do O POVO e primeira colunista de ESG no Ceará, Carol Kossling, e a presidente da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE), Beatriz Azevedo. A sigla ESG é um termo direcionado a práticas ambientais, sociais, de governanças corporativas e de investimento. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Carol conta que percebeu que poucos na reunião sabiam o que significava a sigla, mas oferecer um canal direto sobre o tema com jovens de diferentes entidades do Estado é de extrema importância.

Barco movido a hidrogênio verde chegará ao Ceará em novembro; veja fotos “Isso incentiva e inspira cada vez mais outras iniciativas privadas e públicas a debaterem e tratarem o tema, que visa ao bem-estar e ao equilíbrio de toda a sociedade”, pontua a jornalista. Para o coordenador do conselho de jovens leitores do O POVO, Cliff Villar, compartilhar esses conhecimentos com os jovens escolhidos para compor o conselho é relevante porque eles são multiplicadores. A estudante representante do Instituto Iracema Digital, Bianca Santos, 22 anos, comenta que quando se fala da sociedade civil em geral, há uma distância para entendimento desses conceitos que parecem ser complicados, principalmente quando o assunto é ESG, que remete ao mercado financeiro. “O debate de hoje foi muito interessante. Gostei muito de conhecer a Carol, de ver a Beatriz pessoalmente, já que eu a acompanho há um tempo. Eu entendo o quão importante é a juventude ocupar espaços, e é um espaço que eu também quero estar e falar sobre”, afirma. Beatriz Azevedo reforça que a juventude é a parcela da população que vai lidar com os impactos no futuro. Segundo ela, as gerações que estão chegando agora vivenciarão os piores impactos das mudanças climáticas.