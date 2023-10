Criança cearense irá participar de encontro com o papa no Vaticano

O papa Francisco se reúne no próximo dia 6 de novembro com mais de seis mil crianças no Vaticano durante o evento “Aprendamos com os meninos e as meninas”. Uma dessas crianças, Sérgio Neto, 11, é cearense, morador da Capital e representa o Brasil no grupo que irá discutir temas da sociedade com o pontífice.

Durante o evento, Francisco deve conversar com os pequenos sobre a importância da presença deles na igreja e também responder perguntas sobre os problemas que vêm sendo enfrentados ao redor do mundo, como clima, violência e discriminação.